Ajax reist zonder Huntelaar maar met Brobbey en Antony naar Bergamo

Mohammed Kudus viel tegen Liverpool al binnen tien minuten uit met een knieblessure en is in ieder geval tot en met de winterstop niet inzetbaar .

Naast Brobbey reist ook Antony mee naar Italië. De Braziliaanse buitenspeler kon vorige week woensdag niet spelen in de eerste wedstrijd tegen Liverpool, die de Amsterdammers in de Johan Cruijff Arena met 1-0 verloren.

De 18-jarige Brobbey scoorde dit seizoen voor Jong Ajax vijf keer in negen duels in de Keuken Kampioen Divisie en wordt daar nu voor beloond door trainer Erik ten Hag. Huntelaar (37) maakte afgelopen zaterdag in de recordzege tegen VVV-Venlo (0-13) twee goals. Tegen Liverpool viel hij in de 83ste minuut in.

