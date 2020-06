Adviseur regering VS Fauci vreest voor 100.000 besmettingen per dag

De medisch adviseur van de Amerikaanse regering, Anthony Fauci, vreest dat het aantal coronabesmettingen per dag in de Verenigde Staten kan oplopen naar 100.000. Dat kan volgens hem alleen worden voorkomen als de Amerikanen zich gaan houden aan de coronaregels, zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes.

Fauci deed zijn uitspraken bij een verhoor in de Senaat, waar werd gesproken over het heropenen van scholen en bedrijven. Hij zei dat hij geen accurate voorspelling kan doen, maar hij gaat ervan uit dat de flinke toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende staten "heel ontregelend" zal zijn.

"We hebben nu meer dan 40.000 nieuwe besmettingsgevallen per dag", zei Fauci. "Het zal me niet verbazen als we naar 100.000 per dag gaan als dit niet verandert. Ik maak me grote zorgen, want het kan heel erg worden."

'Anti-wetenschap'

Gisteren zei Fauci bij CNN dat het lastig zal worden groepsimmuniteit onder de bevolking op te bouwen, zelfs als er een vaccin beschikbaar komt. Het is nog maar de vraag hoe effectief een coronavaccin zal zijn, denkt hij. Hij wijt het probleem ook aan de "anti-wetenschappelijke houding" van de Amerikanen.

"Er is een anti-wetenschaps-, anti-autoriteits- en anti-vaccinatiegevoel bij sommige mensen", zei Fauci gisteren. "Een alarmerend groot aantal, naar verhouding." Vandaag voegde hij daar dus aan toe dat een goed werkend vaccin geen zekerheid is. "Het is ontzettend belangrijk om het te hebben, maar het biedt geen garanties."

Brandhaard

In veel staten zijn de coronaregels de laatste weken versoepeld en houden veel mensen zich ook niet meer aan regels zoals het afstand houden. Op veel plaatsen loopt het aantal besmettingen rap op. Zo is Los Angeles een nieuwe brandhaard geworden. Gisteren werden in de miljoenenstad 3000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Meer dan 100.000 mensen zijn er besmet (geraakt) met het virus.

Ook Texas wordt hard getroffen door het virus. Het aantal besmettingen in die staat nam gisteren toe met 6545 naar bijna 160.000.

Langdurige zorg

In de VS zijn nu 2,6 miljoen besmettingsgevallen geregistreerd, fors meer dan in Brazilië dat met 1,3 miljoen wereldwijd op de tweede plaats staat. Ruim 126.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

The New York Times meldde dit weekend op basis van een eigen telling dat 43 procent van de sterfgevallen kan worden herleid tot verpleeghuizen en andere plekken waar mensen langdurige zorg krijgen.