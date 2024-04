Valse start voor gehavend Oranje in EK-kwalificatie met nederlaag in Italië

Het Nederlands elftal is slecht begonnen aan de kwalificatie voor het EK van 2025. In Cosenza ging een gehavend en slordig Oranje met 2-0 onderuit tegen Italië. In dezelfde groep won Noorwegen, dinsdag in Breda de tegenstander, met 4-0 van Finland.

Het decor was nog wel zo prachtig in Zuid-Italiaanse stadje Cosenza. Een voorjaarszonnetje belichtte het fraai gelegen San Vito-Gigi Marullastadion, de thuishaven van Serie B-club Cosenza, toen het startsignaal klonk.

Furieuze start Italië

Zonder sterkhouders Jackie Groenen, Lieke Martens, Jill Roord, Vivianne Miedema en Daphne van Domselaar leek het vernieuwde Oranje echter allerminst scherp onder de opwekkende omstandigheden. De thuisploeg ging furieus van start.

Nederland was gewaarschuwd. Namens AS Roma brachten Valentina Giacinti (2 goals) en Manuela Giugliano (1 goal) Ajax in november een 3-0 nederlaag toen in de Champions League. De gevaarlijke spits Giacinti sloeg ook in Cosenza toe.

Giugliano verstuurde een diepe bal, Giacinti kroop weg uit de rug van Sherida Spitse en schoot fraai binnen langs doelvrouw Lize Kop. Even daarna troefde Giacinti Spitse weer af. Ze legde dit keer af op Agnese Bonfantini, die naast schoot.