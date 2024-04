Boosheid bij Visma na weer zware crash: 'Wielrennen heeft enorme dreun gekregen'

SafeR is een onafhankelijke instantie die de wielersport veiliger moet maken. Volgens Plugge zijn ze er al mee bezig sinds de horrorcrash van Fabio Jakobsen in Polen in 2020 en na het dodelijk ongeval van Gino Mäder vorig jaar na een crash in de Ronde van Zwitserland werd de roep om het uitrollen van het project nog maar weer groter.

Politiek proces

Dat SafeR, waar Plugge zelf een van de aanjagers van is, bijna een jaar later nog steeds niet van start is gegaan, heeft er volgens Plugge mee te maken dat het een politiek proces is geworden. "Ik wilde dat niet, maar dat is het op een gegeven moment toch geworden."

"Iedereen gaat naar elkaar wijzen en wachten op elkaar. Terwijl ik denk: dit is allereerst een menselijk ding. Het is menselijk leed. En het is ook een business-ding, wielrennen is een bedrijfstak. Die bedrijfstak heeft gisteren een enorme dreun gekregen."