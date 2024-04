'Twee doden in Belgisch drugslab komen uit Eindhoven'

Twee van de drie mensen die deze week dood zijn aangetroffen in een drugslab in het Belgische Poederlee zijn Eindhovenaren. Dat meldt het AD op basis van bronnen. Een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie kan dat niet bevestigen en zegt dat de identiteit van de overledenen nog niet is vastgesteld.

Over de oorzaak van hun dood is ook nog niets bekendgemaakt. Het OM meldt dat er nog autopsie en toxicologisch onderzoek wordt gedaan. Een politiebron zei eerder tegen de Vlaamse omroep VRT dat er bij de productie van drugs giftige dampen zijn vrijgekomen. Mogelijk is er iets misgegaan bij het productieproces van de drugs, waarbij chemische stoffen worden gemengd en verhit.

Drugskok

Een man die de politie aantrof bij de ontdekking van het lab en vervolgens reanimatie nodig had, is aangehouden. Deze man van 59 wordt verdacht van "de productie van psychotrope stoffen in vereniging met de dood tot gevolg". In Vlaamse media wordt hij een 'drugskok' genoemd. Hij zou de Turkse nationaliteit hebben.

Het drugslab zat in een huurpand en werd woensdagochtend ontdekt. De verhuurder vertelde dat hij het pand sinds afgelopen maandag aan een Nederlander verhuurde. De burgemeester zei dat het veel erger had kunnen aflopen, omdat er vlak naast een tankstation zit. "Je mag er niet aan denken wat een ontploffing nog meer had kunnen veroorzaken."

Het zou niet voor het eerst zijn dat er Nederlanders omkomen in een drugslab in België. In 2019 werden twee mannen uit Eindhoven en een man uit Valkenswaard dood gevonden in een lab in Eksel, op een aantal kilometer van de grens met Nederland. Zij waren overleden door koolmonoxidevergiftiging.