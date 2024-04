Moslimorganisaties zien meer belangstelling moslims voor emigratie om geloof

Veilig in Europa

Tijdens besloten netwerkbijeenkomsten spreekt El Ouali met verschillende moslims die veel vragen stellen over de hidjra. "Sinds de opkomst van extreemrechtse partijen in verschillende Europese landen, vragen steeds meer moslims zich af of ze nog veilig zijn in Europa", zegt hij. De moslims die hij spreekt, noemen ook het gebrek aan Europees beleid op het Israëlische geweld in Gaza als een van de redenen waarom ze zich niet veilig voelen in Europese landen.

El Ouali noemt het zorgelijk dat de emigratieplannen van moslims steeds meer gemotiveerd worden door bezorgdheid over hun toekomst in Nederland. "Dat is toch wel confronterend, maar ik begrijp het wel."

Aan de andere kant hoort hij veel succesverhalen van moslims die naar het herkomstland van hun ouders zijn geëmigreerd, met name van Marokkaans-Nederlandse moslims die naar Marokko zijn vertrokken en daar economische mogelijkheden hebben benut.

"In Marokko is de economie in opkomst", zegt hij. "Marokkaanse Nederlanders die emigratie overwegen zien daar enorm veel ondernemerskansen. Dat laat zien dat ze niet alleen gemotiveerd worden door het geloof of hun zorgen over het politieke klimaat in Nederland."