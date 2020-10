NOS Voetbalpodcast #121: 'Eredivisieclubs zouden in quarantaine moeten gaan'

In de NOS Voetbalpodcast praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Stekelenburg, Jeroen Elshoff en Jan Roelfs over het afgelopen weekend in de eredivisie. Ook kijken ze vooruit naar de Europese wedstrijden die deze week op het programma staan voor Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.

Bij AZ en PSV zijn momenteel veel coronazorgen. De Alkmaarders missen vijftien spelers vanwege besmetting met het virus, de Eindhovenaren zes. Volgens Stekelenburg moeten de clubs de hand in eigen boezem steken. "Als je zoveel besmettingen hebt, dan kun je ervan uitgaan dat spelers die niet alleen buiten de club hebben opgelopen. Dan gaan er op de club dingen mis, terwijl er gewoon protocollen zijn."

Vermeulen ziet wel een oplossing. "Als je als club het gevoel hebt dat je het niet in de klauwen hebt, waarom ga je dan niet veertien dagen in een hotel zitten?" Roelfs is het met hem eens. "Het zou een goed signaal zijn als alle eredivisieclubs in quarantaine gaan."