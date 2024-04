In uitgedund peloton wint Fransman Grégoire in Baskenland, Landa stapt ook af

Een dag na de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland waarbij onder anderen Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic gewond raakten, heeft Romain Grégoire de vijfde etappe op zijn naam geschreven. De Fransman was in de sprint van een kleine groep de rapste.

De schrik in het peloton zal er nog goed hebben ingezeten na de valpartij van donderdag en die zal vrijdag niet minder zijn geworden. De renners kwamen er vandaag ook niet zonder kleerscheuren vanaf.

De Spanjaard Mikel Landa raakte betrokken bij een valpartij in het peloton en is daarna afgestapt. De Soudal Quick-Step-renner brak daarbij zijn sleutelbeen. Zo raakte de Belgische formatie in twee dagen zijn kopman (Evenepoel) en zijn meesterknecht kwijt.

Kuss op pad

Er moest natuurlijk wel gewoon gekoerst worden. Halverwege de 175,9 kilometer lange rit van Vitoria-Gasteiz naar Amorebieta doemde de zwaarste klim op, de Urkiola.

Vuelta-winnaar Sepp Kuss ging er namens Visma - Lease a Bike vandoor, samen met Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) vandoor, maar het koppel werd in de afdaling alweer ingerekend.

Skjelmose blijft in leiderstrui

In de heuvelachtige finale was vooral UAE actief. Dat probeerde leider Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) te isoleren ten behoeve van zijn kopman Juan Ayuso, maar de Deen gaf geen krimp.

Een klein groepje wist te ontsnappen en uiteindelijk wist Grégoire als snelste over de finish te komen.

Skjelmose was na het uitvallen van Primoz Roglic en Remco Evenepoel in de vierde rit klassementsleider geworden en hij behield vrijdag de leiderstrui.

De Ronde van het Baskenland eindigt zaterdag in Eibar. De slotrit kent een aantal pittige klimmetjes.