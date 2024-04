Israël over dodelijke aanval op hulpverleners: man met tas leek Hamas-strijder

Het Israëlische leger heeft twee hoge officieren ontslagen naar aanleiding van de aanval op een hulpkonvooi in de Gazastrook, afgelopen maandag. Een militaire onderzoekscommissie heeft vastgesteld dat er "grove fouten" zijn gemaakt in aanloop naar de aanval, waarbij zeven medewerkers van de voedselhulporganisatie World Central Kitchen (WCK) werden gedood.

De ontslagen militairen zijn een kolonel en een majoor. Drie hooggeplaatste bevelhebbers hebben een officiële berisping gekregen. Israël zei kort na de aanval al dat de hulpverleners per ongeluk waren doodgeschoten.

De onderzoekscommissie concludeert dat de procedures van het leger niet zijn gevolgd. Israëlische militairen dachten dat ze Hamas-militanten aanvielen en stuurden drones naar de drie voertuigen van de hulporganisatie.

Korrelig camerabeeld

Dat gebeurde allemaal op basis van observaties van één majoor, die op korrelig camerabeeld van een drone zou hebben gezien dat iemand in het hulpkonvooi bewapend was. Nu blijkt dat een hulpverlener met een tas werd aangezien voor een schutter.

Daar komt bij dat officieren in het Israëlische leger meer dan één reden moeten hebben om iemand te identificeren als doelwit, voor tot een aanval mag worden overgegaan. Omdat het nacht was, zouden de logo's van World Central Kitchen op de auto's niet zijn herkend. De locatie van het konvooi was gedeeld met het Israëlische leger, maar de betrokken militairen zouden die informatie niet hebben gelezen.

Ernstige gebeurtenis

"Het is een tragedie", zegt legerwoordvoerder Daniel Hagari. "Het is een ernstige gebeurtenis waar wij voor verantwoordelijk zijn. Het had niet mogen gebeuren en wij zullen ervoor zorgen dat het niet nogmaals zal gebeuren."

De uiterst rechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid is het niet eens met het ontslag van de twee officieren. "Militairen worden te midden van een oorlog in de steek gelaten", aldus Ben Gvir. Hij noemde het een "grote fout" en een "teken van zwakte".

Hulp opgeschort

World Central Kitchen zegt dat het Israëlische leger "zijn eigen falen niet op geloofwaardige wijze kan onderzoeken" en eist een onafhankelijk internationaal onderzoek. Wel noemt de hulporganisatie de bevindingen van de commissie en de strafmaatregelen "belangrijke stappen vooruit".

WCK besloot na de dood van de zeven medewerkers de hulpverlening in de Gazastrook op te schorten. Gisteren nam hulporganisatie Anera eenzelfde besluit. Samen waren WCK en Anera goed voor 2 miljoen maaltijden per week. "Israël moet concrete stappen ondernemen om de veiligheid van hulpverleners te garanderen", zegt de baas van World Central Kitchen.

Woede

De aanval leidde tot woedende reacties, onder meer in de landen van herkomst van de slachtoffers. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Australië en Canada hebben een onderzoek naar de gang van zaken geëist.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken noemt het "van groot belang dat Israël de volledige verantwoordelijkheid voor dit incident op zich neemt". Hij zei dat Israël "prioriteit moet geven aan de bescherming van burgers" bij de militaire operaties tegen Hamas.