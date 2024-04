Aardbeving in regio New York, schokken tot aan Washington gevoeld

In de staat New Jersey, in het noordoosten van de Verenigde Staten, is een aardbeving met een kracht van 4,8 geweest. In het gebied rondom de stad New York komen zelden aardbevingen voor. Ook in Philadelphia, Baltimore en Washington zijn schokken gevoeld.

De aardbeving vond vrijdagochtend rond 10.20 uur lokale tijd plaats. De burgemeester van New York meldt op X dat er er geen meldingen zijn binnengekomen van schade. "We hebben gebouwen geïnspecteerd en tot nu toe geen problemen ontdekt, maar we blijven inspecties uitvoeren."

Wel zijn er meerdere meldingen van trillende gebouwen en mensen die schokken hebben gevoeld. Een verslaggever van de Britse omroep BBC die in New York woont zegt dat zijn appartement schudde op zijn grondvesten. "Een aantal potten viel van de plank in de keuken, maar ik heb geen ernstige schade."

Dit zijn beelden vanuit de gehele oostkust: