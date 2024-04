Aardbeving in New Jersey, schokken gevoeld in centrum New York

In de staat New Jersey, in het noordoosten van de Verenigde Staten, is een aardbeving met een kracht van 4,8 geweest. De beving is niet zwaar, maar in het gebied rondom de stad New York komen zelden aardbevingen voor. Ook in Philadelphia, Baltimore en Washington werden schokken gevoeld.

De aardbeving was vrijdagochtend rond 10.20 uur lokale tijd. Een medewerker van de burgemeester van New York meldt op X dat er er geen meldingen zijn binnengekomen van schade. "Al zijn we dat nog wel aan het onderzoeken."

Wel zijn er meerdere meldingen van trillende gebouwen en mensen die schokken hebben gevoeld. Een verslaggever van de BBC die in New York woont zegt dat zijn appartement schudde op zijn grondvesten. "Een aantal potten viel van de plank in de keuken, maar ik heb geen ernstige schade."

Volgens nieuwszender CNN duurde de beving zo'n 20 tot 30 seconden. Inwoners van New York verzamelden zich na de beving op straat, is te lezen op de website. The New York Times schrijft dat het luchtverkeer tijdelijk is stilgelegd.

Behalve in New York, zijn er ook ver ten zuiden van New Jersey meldingen van bevingen gedaan. Volgens The New York Times zijn er meldingen uit Baltimore gekomen. Ook in de hoofdstad Washington zouden schokken gevoeld zijn.

Aardbevingen in het noordoosten van Amerika komen zelden voor. De laatste keer dat er een was, was in 2011.

Ook bij een zitting van de VN-Veiligheidsraad in New York werd de aardbeving gevoeld: