Feyenoord-trainer Slot: ‘Kampioenschap definitief aan PSV verspeeld’

Na het 0-0 gelijkspel donderdagavond bij hekkensluiter FC Volendam, was de kater vanochtend nog flink voelbaar bij de selectie van Feyenoord en trainer Arne Slot. Ja, Feyenoord was dominant. Maar echt gevaarlijk werd de ploeg nooit. En zo bedraagt de achterstand op koploper PSV weer negen punten, met nog zes duels te spelen in de eredivisie.

"Zo langzamerhand mag dat katerige gevoel wel verdwijnen, hoor," zegt trainer Slot in aanloop naar de Klassieker, zondag in De Kuip tegen Ajax. "Maar vanochtend nog niet, vind ik. We hebben punten verloren tegen de nummer achttien van de eredivisie en definitief het kampioenschap aan PSV verspeeld. Dat mogen we wel even voelen. Zeker als regerend landskampioen."