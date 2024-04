Twee 20-jarige mannen opgepakt voor maken Utrechtse bangalijst

De politie in Utrecht heeft twee 20-jarige mannen aangehouden voor het maken van een zogenoemde bangalijst. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving in het AD.

De mannen, die wonen in Utrecht, worden verdacht van belediging, smaad en/of laster. Ze zijn verhoord en daarna weer naar huis gestuurd en mogen het vervolg van hun rechtszaak in vrijheid afwachten.

Vorige maand werd duidelijk dat onder Utrechtse studenten twee lijsten rondgaan, met hierop onder meer de namen, adressen, foto's en telefoonnummers van studentes. De jonge vrouwen worden hierbij beoordeeld op hun uiterlijk en ook zijn hun gegevens voorzien van seksistisch commentaar.

Vijftien aangiftes

De eerste lijst bestaat uit leden van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV. De mannen die nu zijn opgepakt worden verdacht van het maken van deze lijst. Eerder zei het Utrechtse corps USC al dat "de verantwoordelijken per direct voor onbepaalde tijd zijn geschorst." Op de lijst, die massaal werd verspreid, stonden de namen van twee makers, leden van het USC.

Van de tweede lijst, die volgens de makers werd verspreid als reactie op de eerste lijst, is nog onduidelijk door wie die is opgesteld. Het USC zei aanwijzingen te hebben dat de lijst door mensen van buiten de vereniging is gemaakt.

Inmiddels zijn er bij de politie vijftien aangiftes binnen van (ouders van) slachtoffers die op een van de twee lijsten staan. Het onderzoek naar de beide lijsten loopt nog, benadrukt het Openbaar Ministerie. Meer arrestaties worden daarom niet uitgesloten.