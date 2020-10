Betogingen in Wit-Rusland na stakingsoproep, maar land niet platgelegd

De Wit-Russische oppositie is er met de oproep tot een nationale stakingsdag niet in geslaagd het land volledig plat te leggen. Duizenden mensen, voornamelijk studenten en gepensioneerden, zijn de straat opgegaan om het aftreden van president Loekasjenko te eisen. maar grote bedrijven lijken nog grotendeels normaal te draaien.

De stakingsdag is een initiatief van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die na de presidentsverkiezingen in augustus het land is ontvlucht en sindsdien in Litouwen verblijft. Ze stelde president Loekasjenko een ultimatum: hij moest uiterlijk 25 oktober opstappen en alle politieke gevangenen vrijlaten, anders zou de oppositie de volgende dag het hele land platleggen. Loekasjenko liet de deadline verstrijken.

De actiebereidheid van vandaag moet aantonen of de oppositie een vuist kan maken. Eerdere pogingen om met stakingen het regime tot verandering te dwingen waren niet succesvol.

"Het is ook heel lastig om zonder centrale stakingscomités of stakingscomités binnen bedrijven zo'n actiedag van de grond te krijgen in Wit-Rusland", zegt correspondent David Jan Godfroid. "In augustus werd dit ook geprobeerd en toen zijn stakingsleiders opgepakt en werd er gedreigd met ontslag."

Groot protest gisteren

Gisteren werd opnieuw massaal gedemonstreerd. Honderdduizenden mensen gingen in Minsk en daarbuiten de straat op. Vandaag maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat gisteren 523 betogers zijn aangehouden, 160 van hen in Minsk.

"Het regime heeft de Wit-Russen opnieuw laten zien dat geweld het enige is waartoe het in staat is", reageerde Tichanovskaja gisteren op het hardhandige optreden van de oproerpolitie. "Dat is waarom er maandag in het hele land zal worden gestaakt."

Ook vandaag worden er veel arrestaties verricht. Er zijn opnieuw beelden online gezet in het zwart geklede personen die betogers, al dan niet willekeurig, oppakken en in een bus stoppen.