Bosz over kampioenschap PSV: 'Staan er goed voor, maar zijn er nog niet'

Zaterdag wacht voor PSV om 18.45 uur de thuiswedstrijd in het Philips Stadion tegen AZ, de nummer vier van de eredivisie. De club uit Alkmaar wist de afgelopen vier duels in Eindhoven te winnen. En dat is een unieke prestatie, zelfs Feyenoord en Ajax is dat nog nooit gelukt. Bovendien heeft AZ nog wat goed te maken na de blamage van woensdag. Uit bij Heracles Almelo werd met maar liefst 5-0 verloren.

Voor middenvelder Ismael Saibari en aanvaller Hirving Lozano komt de wedstrijd van PSV nog te vroeg. Ze staan al langer aan de kant met een blessure, maar zijn al wel weer op het trainingsveld te vinden. "In het geval van Jerdy Schouten gaan we zo kijken hoe het gaat. Maar ik ga er vanuit dat hij er morgen bij kan zijn", is Bosz optimistisch."

Op het tandvlees?

Het is een lang seizoen voor PSV. De mannen van Bosz moesten al in augustus in goeden doen zijn voor het duel om de Johan Cruijff Schaal en de voorrondes van de Champions League. Met het einde van de competitie in zicht lijkt het alsof de ploeg op zijn tandvlees begint te lopen.

En niet alleen PSV, dat vorig weekend bij NEC z'n eerste competitienederlaag van het seizoen leed, ook de rest van de top vier van de eredivisie verspeelt punten. Zo verloor AZ dus van Heracles, terwijl Feyenoord en FC Twente niet verder kwamen dan een gelijkspel bij respectievelijk FC Volendam en sc Heerenveen.

Toch is dat allemaal misschien wat te kort door de bocht, zegt Bosz. "Wij lopen niet op ons tandvlees, we snakken niet naar het eind. We staan er prima voor. Sleet vind ik ook niet het juiste woord; dat klinkt negatief. Als je ziet waar we staan, hoeveel punten we halen. Dat het niet zo makkelijk meer gaat, is duidelijk. We winnen wedstrijden niet meer met 4-0 of 3-0. We moeten er gewoon heel hard voor werken. En dat vind ik prima, en dat doen we dan ook."