Van der Burg verwacht dit jaar minimaal 49.800 asielzoekers

Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt dit jaar naar verwachting naar tussen de 49.800 en 78.500. Die cijfers, die demissionair staatssecretaris Van der Burg naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, zijn inclusief nareizigers door gezinshereniging en mensen die voor een tweede keer asiel aanvragen.

De verwachting is in lijn met de meest recente prognose, maar wel "substantieel hoger" dan de cijfers over vorig jaar, zoals Van der Burg het vandaag uitdrukte: "Theoretisch gesproken kan het meevallen, maar als ik kijk naar de eerste drie maanden van dit jaar, dan zitten we 30 procent hoger dan vorig jaar." Voor volgens

In 2023 kwam het aantal asielzoekers uit op 48.500. Dat waren er uiteindelijk iets meer dan het eerder gepresenteerde 'minimum-scenario'.

Van der Burg: ook komende maand spannend

Van der Burg zei dat het systeem nog steeds piept en kraakt en dat het alleen al spannend is om genoeg opvangplekken voor de komende maand te vinden.

De spreidingswet moet helpen om asielzoekers beter over de gemeenten te verspreiden, maar dat zal mogelijk pas volgend jaar gebeuren. De staatssecretaris benadrukte dat er op dit moment nog steeds een tekort aan opvangplekken is en dat er ook te veel mensen met een verblijfsstatus in de asielopvang zitten, omdat ze nog geen eigen huisvesting hebben.

Het COA verwacht dat er volgend jaar bijna 97.500 opvangplekken nodig zijn en dat dit aantal kan oplopen tot 133.500 per 1 januari 2026.

Europese afspraken

Van der Burg hoopt dat eerdere afspraken in de EU over versnelde grensprocedures en over het aan de buitengrenzen beoordelen wie een goede kans maakt op asiel en wie niet, binnenkort in regels kunnen worden omgezet: "Er moeten echt minder mensen naar Europa komen."

De staatssecretaris wees er op dat er ook nog steeds vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland reizen. Zij hoeven geen asiel aan te vragen. Van der Burg verwacht dat er dit jaar 28.000 mensen uit Oekraïne komen en dat er begin volgend jaar zo'n 136.000 vluchtelingen uit dat land in Nederland zijn. Voor hen zijn 120.000 gemeentelijke opvangplekken nodig.