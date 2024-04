Trams met stenen bekogeld in Den Haag, vervoerder doet aangifte

In Den Haag zijn de afgelopen tijd trams bekogeld met stenen. Dat meldt vervoerder HTM, die aangifte heeft gedaan van de vernielingen.

Het zijn trams op lijn 9 die in het stadsdeel Escamp rijden. Volgens HTM worden ze in de omgeving van de Wolweversgaarde regelmatig bekogeld met stenen. Ook de tramhalte in de straat was doelwit van vandalisme, meldt Omroep West.

HTM liet trams vanwege de incidenten al meerdere keren een halte eerder stoppen. "De daders realiseren zich niet welke gevaren het bekogelen van trams met zich meebrengen."

De schade bedraagt inmiddels enkele tienduizenden euro's. HTM-directeur Jaap Bierman noemt de vernielingen onacceptabel en zegt dat er maatregelen zijn genomen om nieuwe incidenten te voorkomen.