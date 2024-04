NVWA trekt vergunning in van schapenslachter in Noord-Brabant

Een slachthuis in Brabant mag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen dieren meer slachten. Bij het slachthuis was de afgelopen tijd veel mis op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. De NVWA had de slachthuiserkenning van het bedrijf eerder al geschorst, waardoor de productie voorlopig stil kwam te liggen. Nu wil de NVWA die erkenning helemaal intrekken.

De toezichthouder zegt niet waar het slachthuis staat, wel dat het een klein slachthuis is waar vooral schapen worden geslacht. Tijdens een inspectie vorig jaar oktober bleken veel zaken op het gebied van hygiëne niet op orde, waarop de NVWA besloot het slachthuis stil te leggen.

Overtredingen

Volgens de NVWA heeft het bedrijf meerdere kansen gekregen om de situatie te verbeteren. Maar zelfs tijdens slachtingen onder streng toezicht van de NVWA bleek het bedrijf de zaken niet op orde te hebben.

In februari constateerde de NVWA dat het vlees van dieren vies werd door contact met vuile vachten, schrijft Omroep Brabant. "Ook bleken medewerkers zich niet bewust van de noodzaak van hygiënisch werken", meldt de autoriteit.

Hierop werd een nieuw verbeterplan opgesteld en een maand later volgde een nieuwe proefslachting waarbij dierenartsen van de NVWA aanwezig waren. Hoewel de hygiëne toen wel goed was, werden er fouten geconstateerd op het gebied van dierenwelzijn. Zo werden de dieren voor de slacht onvoldoende elektrisch verdoofd, waardoor ze weer bij bewustzijn kwamen. "Dit is een zware overtreding", zegt de NVWA.

Geen vertrouwen

De NVWA heeft er geen vertrouwen meer in dat het slachthuis het dierenwelzijn en de hygiëne op orde kan brengen. Daarom wil de toezichthouder nu de slachthuiserkenning helemaal intrekken. Het bedrijf kan daar bezwaar tegen maken. Ook kan het slachthuis op een later moment weer proberen een nieuwe erkenning aan te vragen.