Vorige GP geen auto en nu crash in Japan, pijnlijke weken F1-coureur Sargeant

Het is nog niet het seizoen van Logan Sargeant. De Formule 1-coureur crashte vandaag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan, terwijl hij de GP van Australië al had gemist omdat hij zijn auto moest afstaan aan zijn teamgenoot bij Williams, Alex Albon.

"Ik heb veel met hem gesproken, op dit soort momenten moet je een coureur dicht bij je houden, want je zadelt iemand met een moeilijke situatie op", zegt teambaas James Vowles in Japan over de keuze om Sargeant in Australië te passeren.

Eerste keus Albon reed daar rond in Sargeants auto, omdat hij zijn eigen auto bij een crash in de training zwaar had beschadigd. Een reserve-chassis was bij Williams niet beschikbaar. Het al jaren worstelende team was niet in staat een derde auto af te hebben voor de seizoenstart.

Vowles besloot dat Sargeant zijn auto moest afstaan. Geen wonderlijke keuze. Albon is Sargeant sinds begin vorig seizoen in elke kwalificatie de baas. Dit jaar zijn beiden nog puntloos, maar het puntenaantal van 2023 laat weinig ruimte voor twijfel: 27 tegen 1.