Zaak om motorclub Caloh Wagoh te verbieden vertraagd na 'krijg de tering'-mail

De rechtszaak om motorclub Caloh Wagoh te verbieden gaat niet vandaag, maar pas op 14 december door. Dat is besloten nadat er in de rechtszaal onduidelijkheid was ontstaan over de vraag of belanghebbenden op de juiste manier op de hoogte zijn gebracht van de civiele procedure.

Volgens de rechtbank zijn de belanghebbenden wel degelijk op de juiste manier opgeroepen. Zo was er een mail verstuurd met datum en locatiegegevens voor de zaak, maar die was aan de motorclub geadresseerd. Die mail zou afgelopen zomer binnen een dag zijn beantwoord met: "Krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC". Mede daardoor vindt de rechtbank dat de club op de hoogte had kunnen zijn.

Desondanks wordt de zaak een paar weken aangehouden. Dat gebeurt onder meer om advocaat Boumanjal meer tijd te geven om zich voor te bereiden.

'Moordmakelaars'

Het Openbaar Ministerie wil de motorclub verbieden, net zoals Satudarah, de Hells Angels en No Surrender. Volgens het OM is Caloh Wagoh, dat in Nederland enkele honderden leden heeft, "structureel en onlosmakelijk" verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden.

De leider en oprichter van de club, Delano R., zit in de cel op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties, net als clubprominent Greg R. Zij worden gezien als "moordmakelaars", bij wie moordaanslagen geregeld konden worden. Een van de opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn, die vorig jaar werd opgepakt in een groot liquidatieproces.