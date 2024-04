Belastingdienst gaat uitzoeken hoeveel mensen de 'Heineken-constructie' gebruiken

De Belastingdienst moet uitzoeken hoeveel mensen dezelfde belastingconstructie als Charlene de Carvalho-Heineken gebruiken. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Rij gisteravond in de Tweede Kamer gezegd.

De Carvalho-Heineken is sinds de dood van haar vader Freddy Heineken de rijkste Nederlander. Elk jaar ontvangt ze honderden miljoenen euro's aan winstuitkeringen van haar aandelen in de bierbrouwerij die haar grootvader heeft opgezet. NRC ontdekte dat ze jarenlang nauwelijks belasting betaalde door haar winsten via Luxemburg naar belastingparadijs Jersey te sluizen.

Van Rij benadrukte gisteravond in een Kamerdebat dat Nederland bewust een anti-misbruikmaatregel bedacht. "Voor dividend is die nu op 1 januari ingevoerd." Hierdoor zou De Carvalho-Heineken 25,8 procent belasting moeten gaan betalen over haar winsten die naar van Nederland naar Luxemburg gaan.

Nieuwe constructie

Maar haar belastingadviseurs hebben een nieuwe truc bedacht om dat te voorkomen. De Nederlandse bv van De Carvalho-Heineken keerde haar Luxemburgse bedrijf eind december geen winst uit, maar betaalde een deel van het aandelenkapitaal terug. Daardoor bereikte toch zo'n 130 miljoen euro onbelast Jersey.

De constructie is tegen het zere been van Van Rij. "Als mocht blijken dat die maatregel ontdoken wordt door gebruik te maken van een wettelijke mogelijkheid, dan moeten wij stevig nadenken of we daar toch niet met anti-misbruikwetgeving moeten komen", zegt hij. "Ik zal zeker aan de Belastingdienst vragen dat heel goed te monitoren. Anders zijn we water naar de zee aan het dragen."

Met andere woorden: Van Rij gaat de Belastingdienst vragen of er meer mensen gebruik maken van de constructie die de Heineken-erfgename gebruikt. En als blijkt dat die constructie inderdaad een weg is die mensen nemen om belasting te omzeilen, vindt de demissionair staatssecretaris dat nieuwe wetgeving moet worden overwogen om ook deze route af te sluiten.