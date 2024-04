Europol: 800 criminele netwerken bedreigen EU, Nederlanders oververtegenwoordigd

Meer dan 800 criminele netwerken vormen een grote bedreiging voor de Europese Unie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Europol.

Het is voor het eerst dat deze criminele netwerken op Europees niveau in kaart zijn gebracht en geanalyseerd op basis van gegevens uit alle lidstaten. De 821 criminele netwerken bestaan uit meer dan 25.000 mensen van 112 nationaliteiten. De meeste netwerken zijn actief in drugshandel.

Niet verrassend duikt Nederland - als belangrijk productie- en doorvoerland van drugs - vaak op in het rapport van Europol. Nederlanders zijn vaak betrokken bij cocaïnehandel.

Met name infiltratie in het legale bedrijfsleven ziet Europol als een gevaar van de Europese criminele netwerken. Voor hun illegale activiteiten gebruikt 86 procent legale bedrijfsstructuren. Door te infiltreren in het bedrijfsleven, kunnen de criminelen hun activiteiten verhullen en geld witwassen.

Nederlanders overal actief

De meerderheid (68 procent) van de netwerken bestaat uit leden van verschillende nationaliteiten. Nederlanders komen bijvoorbeeld ook voor in andere criminele groepen, zoals netwerken met vooral Polen, Serviërs, Albanezen, Turken en Marokkanen.

Er zijn volgens Europol verschillende redenen waarom criminelen met elkaar samenwerken in een netwerk. Soms opereren criminelen in dezelfde regio, in andere gevallen bestaan netwerken grotendeels uit criminelen van dezelfde nationaliteit.

Een van de regionale criminele netwerken zijn de Belgisch-Nederlandse, schrijft Europol. Deze zijn vooral actief in de cocaïnehandel, en in mindere mate in cannabishandel en witwassen.