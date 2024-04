Israël gaat meer hulp toelaten tot Gaza na druk VS

Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah:

"Er is veel druk op Israël om de grensovergang in het noorden te openen, omdat juist daar de honger het grootst is. Die zou nu dus toch opengaan.

Het is de hoop dat dit verschil gaat maken, want volgens hulporganisaties is hulp over land is de enige manier om de honger echt aan te pakken. Andere pogingen om dit te doen, zoals de luchtdroppings, zijn echt een druppel op een gloeiende plaat. Als er nu daadwerkelijk opgeschaald wordt, zou dat zeker een verschil kunnen maken. Dat is wel de belofte die Israël nu doet.

Netanyahu zei in het statement dat het opschalen van humanitaire hulp niet alleen van cruciaal belang is om een humanitaire crisis te voorkomen, maar ook om de gevechten te kunnen voortzetten. Daarmee maakt hij duidelijk dat hij niet van plan is om de oorlog te staken."