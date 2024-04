Vrachtwagenchauffeur mishandeld in havengebied Vlissingen

De Zeeuwse politie heeft afgelopen nacht in het havengebied Vlissingen-Oost twee mannen aangehouden voor zware mishandeling. Ze worden verdacht van het toetakelen van een 64-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bulgarije. De chauffeur liep een dubbele beenbreuk op en is naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Samen met de marechaussee heeft de politie een man van 28 uit Kerkwijk en een 46-jarige man uit Aalst opgepakt op de vrachtwagenparkeerplaats bij een horecagelegenheid in de haven.

Brandblusser

Rond middernacht werd een andere chauffeur die in zijn cabine lag te slapen wakker van twee mannen die op zijn deur klopten. Ze hadden een brandblusser van zijn wagen gehaald en spoten die leeg op andere wagens. Ook sloegen ze met de blusser de voorruit van een vrachtwagen in.

Waarom de mannen de Bulgaarse chauffeur mishandelden is niet duidelijk. Volgens de politie is er een ruzie aan voorafgegaan. Ze hadden beiden flink gedronken: uit een blaastest bleek dat ze een alcoholpromillage dat vier keer te hoog was om te mogen rijden.