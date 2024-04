Man (57) verdacht van verspreiden zeer gewelddadige kinderporno via chatapp

Het Openbaar Ministerie verdenkt een man uit Zoetermeer van het delen van zeer gewelddadige kinderporno via chatgroepen in de app Telegram. Volgens het OM verspreidde de man materiaal "waar zelfs de meest ervaren rechercheurs van stilvallen".

De politie kwam de 57-jarige verdachte in oktober vorig jaar op het spoor via een tip uit het buitenland. Hij beheerde en was lid van meerdere chatgroepen in de app, waarin extreme content werd gedeeld. Hierbij ging het onder meer om gewelddadige beelden van seksueel kindermisbruik, maar ook om onthoofdingsvideo's.

No limits

De beelden waren afkomstig van het darkweb. De groepen hadden tientallen tot 1500 leden. In een van de chatgroepen waar volgens het OM gewelddadige kinderporno gedeeld werd door de leden, was het motto 'no limits' (geen grenzen).

"Dat is veelzeggend en blijkt helaas te kloppen", zegt Linda van den Oever, landelijk officier van justitie voor kinderporno en kindersekstoerisme. "Het gaat in deze zaak om ongekend heftige foto's en video's met zeer jonge kinderen. Wat we zijn tegengekomen, is beeldmateriaal van een buitencategorie. Zelfs voor de meest ervaren kinderpornorechercheurs." Het onderzoek naar de chatgroepen is nog in volle gang.

Eenvoudig delen

Het delen van kinderporno via de chatapp Telegram gebeurt volgens het OM steeds vaker. Bij Telegram worden de berichten versleuteld van gebruiker naar gebruiker verstuurd.

In tegenstelling tot het darkweb, waar meer technische kennis voor nodig is, ziet het OM de app als een "eenvoudige, laagdrempelige manier om gewoon vanaf een telefoon dergelijk strafbaar materiaal te delen".

De man uit Zoetermeer werd eind januari opgepakt. Vandaag hoorde hij van de rechter dat hij langer vast moet blijven zitten. Verwacht wordt dat de strafzaak deze zomer van start gaat.