Bekende youtuber uit België vermist

De 22-jarige Pools-Belgische youtuber Kastiop uit Hasselt wordt vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verstuurd.

Kacper Przybylski, de echte naam van het YouTube-fenomeen, werd op 23 oktober om 16.00 uur voor het laatst gezien, toen hij met zijn auto zijn ouderlijk huis verliet. "Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor", schrijft de politie. Zijn moeder en vrienden hopen dat zijn honderdduizenden fans helpen zoeken naar Przybylski.

Geen stunt

Ook Child Focus zoekt mee naar de Vlaming. De stichting zet zich in voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Przybylski werkte recentelijk met hen samen aan een voorlichtingscampagne over veilig gamen.

Even werd gedacht dat de verdwijning een onderdeel zou zijn van de campagne die deze week gelanceerd zou worden. Maar medewerkers van de stichting zeggen dat dat niet het geval is. Tegen de Vlaamse krant De Standaard uitten ze hun zorgen over de vermissing. "Sinds de lockdown ging het wat minder met hem. We kunnen alleen hopen op het beste."

Ook fans reageren bezorgd. Op de Instagram-pagina van de youtuber schrijven ze: "Stay safe" en "Bro, waar ben je?".

Bekende Vlaming

De youtuber werd vooral bekend door zijn nasynchronisatie van Dora en zijn energieke commentaar bij games die hij speelde. Zijn kanaal telt 290.000 abonnees en Kastiop geldt voor veel jongeren in Vlaanderen als een beroemdheid.