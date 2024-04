Ook klaplong en longkneuzing voor Vingegaard, die nog in ziekenhuis ligt

Jonas Vingegaard heeft, naast zijn botbreuken, ook een klaplong en longkneuzing opgelopen bij zijn zware val in de Ronde van het Baskenland. In de vierde etappe, die donderdag werd verreden, was er een massale valpartij in een afdaling, waarbij ook onder meer Primoz Roglic en Remco Evenepoel hard onderuit gingen.

Wielerploeg Visma-Lease a Bike meldt op X dat de situatie van Vingegaard stabiel is en dat hij een goede nacht heeft gehad. Hij blijft in het ziekenhuis. Hoe lang het herstel van de Deense tweevoudig winnaar van de Tour de France gaat duren, is niet bekend.

Volgens het Radboudumc in Nijmegen mag iemand met een klaplong minstens zes weken geen activiteiten ondernemen zoals (zwaar) sporten. Daarnaast mag diegene pas weer vliegen op het moment dat de long twee weken volledig ontplooid is.

Het is onduidelijk of de Deen nu de Tour de France gaat halen, die start op 29 juni in het Italiaanse Florence.

Botbreuken

Na de val werd Vingegaard op een brancard de ambulance ingereden. Gisteren werden er al meerdere gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen geconstateerd bij hem.

Ook Evenepoel liep een sleutelbeenbreuk op, en de voormalig Vuelta-winnaar kampt ook met een gebroken schouderblad. Jay Vine kwam er nog slechter vanaf. De Australiër van UAE heeft een nekwervel en twee ruggenwervels gebroken.