Beerensteyn soort 'Spion van Oranje': 'Laat Italië maar schreeuwen en blèren'

Een lastige uitwedstrijd wordt een stuk makkelijker met een spion in je team. Lineth Beerensteyn is die spion voor de Oranjevrouwen, die vanavond aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2025 beginnen met een pittig duel in en tegen Italië.

Beerensteyn speelt sinds 2022 voor Juventus en heeft zo de nodige voorkennis opgedaan over de speelsters van de eerste tegenstander van Oranje. "Het is een stugge ploeg, maar het Italiaans voetbal is ook veel aanstellerij", vertelt de aanvalster.

Auto-ongeluk

Onder de Zuid-Italiaanse zon staat Beerensteyn met een grote glimlach de NOS te woord. Terwijl ze niet in haar makkelijkste periode zit, vertelt ze. Vorige maand werd haar trainer bij Juventus, Joe Montemurro, ontslagen en had ze zelf een auto-ongeluk.

"Het is een gekke periode. De trainer werd drie dagen voor een belangrijke wedstrijd ontslagen, dat was voor ons best pittig. Er was geen tijd om te schakelen, we moesten er snel weer staan."

Fysiek gaat het na de aanrijding wel weer prima, vertelt ze. "Ik heb er niets aan overgehouden. En kijk, de zon schijnt, wie wordt hier nou niet gelukkig van. In Turijn (thuisstad van haar club Juventus, red.) hebben we dit weer al weken, dan kan je je alleen maar lekker voelen."