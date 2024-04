Gebouwen overheid missen vaak energielabel: vooral Defensie loopt ver achter

Meer dan de helft van de gebouwen van de Rijksoverheid beschikt niet over het minimale energielabel C. Dat blijkt uit een inventaris van het Financieele Dagblad. Met name het vastgoed van Defensie is nog amper verduurzaamd.

Slechts vijftien gebouwen van Defensie beschikken over energielabel C of zuiniger. Zo'n zuinig label is sinds 2023 de verplichte norm. Nog eens 18 defensiepanden hebben wel een energielabel, maar dan lager dan C. De rest van de 574 gebouwen van Defensie heeft helemaal geen energielabel.

Uit de navraag van het FD blijkt dat ook het vastgoed van Rijkswaterstaat in bijna de helft van de gevallen niet voldoet aan aan de duurzaamheidsnorm.

Ministeries, politiekantoren en rechtbanken zijn doorgaans wel energiezuinig gemaakt, maar de overheid blijft wel achter ten opzichte van de totale verduurzaming van Nederlandse kantoren. Inmiddels heeft bijna twee derde van de kantoren, inclusief commerciële kantoren, energielabel C of zuiniger.