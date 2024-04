Alaska Airlines krijgt 160 miljoen dollar van Boeing voor losgeschoten paneel

Boeing wilde de betaling aan Alaska Airlines niet bevestigen tegenover persbureau AP. Mogelijk volgen er nog betalingen van Boeing aan andere luchtvaartmaatschappijen. Ook 737 Max 9-toestellen van United Airlines vlogen tijdelijk niet na het incident bij Alaska Airlines.

Van baan gegleden

Boeing is de laatste tijd vaker negatief in het nieuws. Vorige maand verloor een Boeing 777-200 van United Airlines een wiel nadat het toestel was opgestegen in San Francisco.

Nog geen 24 uur later gleed een andere Boeing van United Airlines in Houston van de landingsbaan. De gezagsvoerder van deze 737 Max zegt nu dat de remmen minder effectief leken dan normaal. Ook trilden de rempedalen volgens hem hevig.

De piloten waren onzeker over de toestand van de landingsbaan toen ze de grond naderden, blijkt uit een voorlopig rapport van de National Transportation Safety Board. De gezagsvoerder dacht, in tegenstelling tot zijn co-piloot, dat dat de landingsbaan droog was.

Nadat het vliegtuig was geland, schakelde de gezagsvoerder de automatische remmen uit. Hij remde daarna geleidelijk omdat hij dacht dat de grond droog was en een een niet-abrupte stop prettiger is voor de passagiers. Toen het vliegtuig het einde van de landingsbaan naderde, drukte de piloot hard op de rempedalen, waarna het vliegtuig van de baan afgleed.

CEO Boeing afgetreden

Een aantal dagen later, op 11 maart, ging het opnieuw mis met een Boeing: een 787-9 Dreamliner van LATAM Airlines maakte plotseling een duikende beweging. Hierbij raakten zo'n 50 mensen gewond.

Naar aanleiding van de reeks incidenten besloot de CEO van Boeing Dave Calhoun onlangs om aan het einde van dit jaar af te treden. Hij zei dat het bedrijf sterker uit deze moeilijke periode zal komen.