Wekdienst 5/4: Renovatie brug A7 van start • Voetbalsters starten EK-kwalificatie

Rijkswaterstraat start vandaag met het versterken van de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. De werkzaamheden duren vijf maanden en moeten op 1 september zijn afgerond. Automobilisten moeten rekening houden met grote verkeershinder en extra reistijd die kan oplopen tot een uur.

Het Nederlands vrouwenelftal opent de kwalificatiereeks voor het EK voetbal van 2025 in Zwitserland met een wedstrijd tegen Italië. De wedstrijd in Cosenza begint om 18.15 uur. Noorwegen en Finland zijn de andere tegenstanders in de groep. De beste twee landen van de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.