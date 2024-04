Vos won al 250 keer, maar Parijs-Roubaix ontbreekt nog: 'Verheug me op afzien'

Voor de vierde editie van 'De Hel van het Noorden' voor vrouwen is Vos een van de grote favorieten, want de kopvrouw van Visma-Lease a Bike is in vorm. Vorige week boekte ze in Dwars door Vlaanderen haar 250ste overwinning op de weg, nadat ze haar Vlaamse voorjaar was begonnen was met een zege in Omloop Het Nieuwsblad.

Vos kijkt enorm uit naar de wedstrijd van zaterdag, waarbij de vrouwen 17 kasseistroken voor de wielen krijgen, waaronder de gevreesde stroken Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre.

"Ik verheug me op de koers, op hopelijk goed meedoen in de finale. Zelfs op het gevecht en ook zelfs wel op het afzien", somt de renster in aanloop naar de belangrijke wedstrijd op.