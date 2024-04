'AI-doelwitselectie in Gaza door Israël is schokkend, als het klopt'

Volgens het door Hamas bestuurde ministerie van Gezondheid in Gaza zijn ruim 33.000 Palestijnen omgekomen in de oorlog. Bijna de helft van hen, zo'n 15.000 mensen, vonden de dood in de eerste twee maanden van de oorlog. Volgens de tellingen door de Gazaanse autoriteiten, die betrouwbaar worden geacht door VN-organisaties, is meer dan de helft van de doden vrouw of kind.

Er kwamen burgers om het leven door mislukte Hamas-raketlanceringen, maar die aantallen zouden verbleken bij het aantal doden door Israëlische luchtaanvallen. Volgens een Israëlische studie, waar krant Haaretz in december over schreef, leidde deze bombardementen in oktober tot ruim 6747 doden, van wie 61 procent burgers was. Israëlische functionarissen claimden eerder tegen The Times Of Israel dat voor elke gedode Hamas-strijder zo'n twee burgers in Gaza omkwamen.

'Onderzoek nodig'

Vredesorganisatie PAX Nederland pleit voor een internationaal onderzoek naar de beschreven werkwijze door het leger van Israël. "Wat voor systeem is Lavendel, welke rol speelden mensen en zijn er oorlogsmisdaden gepleegd", somt Daan Kayser, gespecialiseerd in autonome wapensystemen, zijn vragen op.

Of Israël meer informatie zal vrijgeven is de vraag. Israël is het afgelopen jaar herhaaldelijke beschuldigd van veronderstelde oorlogsmisdaden in Gaza, maar laat geen onafhankelijke onderzoekers toe om vast te kunnen stellen wat er bij die incidenten precies is gebeurd.