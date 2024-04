Verstappen snelste in eerste training GP van Japan, flinke crash Sargeant

Sargeant kon ongedeerd uitstappen, maar de crash komt voor hem op een zeer ongelukkig moment. Bij de vorige GP in Australië moest hij namelijk zijn auto afstaan aan teamgenoot Alexander Albon.

Ook in Japan heeft het team geen reservechassis bij zich, waardoor de vrees ontstond dat Sargeant zondag opnieuw niet zou kunnen deelnemen aan de race.

"Gelukkig is het chassis nu in orde", zei teambaas James Vowles van Williams. Volgens Vowles is de kans klein dat Sargeant tijdens de tweede training de baan op kan komen. "Onder meer de versnellingsbak is zwaar beschadigd, dus het herstelwerk gaat wel even duren."

Verstappen

Ook voor Verstappen verliep de training niet helemaal vlekkeloos. In het eerste kwartier bleef zijn auto in de garage, omdat monteurs nog bezig waren met reparatiewerkzaamheden.

Uiteindelijk kon Verstappen nog achttien rondes rijden en noteerde hij vooral op de harde band een aantal scherpe tijden. De Limburger hoopt in Japan revanche te nemen voor zijn uitvalbeurt van twee weken geleden in Australië.

Om 8.00 uur begint de tweede training in Japan.