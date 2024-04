Verstappen snel in eerste training GP Japan, tweede training valt in het water

Max Verstappen is goed begonnen aan het Grand Prix-weekend in Japan. De drievoudig wereldkampioen zette in de eerste training op het circuit van Suzuka de snelste tijd neer: 1.30,056.

In de tweede training noteerde Verstappen geen rondetijd. Door regenval viel de sessie grotendeels in het water.

Er kwamen maar weinig coureurs de baan op. Oscar Piastri reed in zijn McLaren met 1.34,725 de beste tijd in de natte omstandigheden.

Toen het nog droog was in de eerste training waren de onderlinge verschillen niet al te groot. Verstappens teamgenoot bij Red Bull, Sergio Pérez, reed op 0,181 seconde de tweede tijd en Carlos Sainz gaf in zijn Ferrari 0,213 seconde toe op Verstappen.

Crash Sargeant

De eerste training zo'n vijftien minuten moest worden stilgelegd na een flinke crash van Logan Sargeant. De Amerikaan reed met zijn Williams hard de bandenstapel in.