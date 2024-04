Versterking van brug in A7 van start, grote hinder in Noord-Holland verwacht

De A7 is nu al op vrijwel alle uren van de dag druk en er zijn weinig uitwijkmogelijkheden voor automobilisten. Dagelijks rijden ruim 80.000 personenauto's en vrachtwagens over de brug.

Ten noorden van Amsterdam ontstond onrust over de geplande renovatie van de brug bij Purmerend. De provincie Noord-Holland is daar een soort schiereiland met slechts twee grote toegangswegen: de A9 in het westen en de A7 in het oosten. Samen met de A9 is de A7 de belangrijkste weg van Noord-Holland naar de rest van het land.

Rijkswaterstraat wilde aanvankelijk acht maanden voor de werkzaamheden uittrekken, maar na protesten van bedrijven uit de regio werd extra budget vrijgemaakt om de renovatie versneld uit te voeren. Artsen en verpleegkundigen van het Dijklander Ziekenhuis, met twee hoofdvestigingen in Purmerend en Hoorn, blijven zich zorgen maken over de gevolgen voor de spoedzorg.

Daarom heeft het ziekenhuis extra maatregelen genomen. Zo zijn de meeste spreekuren telefonisch en kunnen medisch specialisten de komende maanden in het ziekenhuis slapen, zodat zij niet vast komen te zitten in het verkeer.

Geen alternatief

De vertraging door de werkzaamheden zal frustrerend zijn, maar een alternatief is er niet, zegt Rijkswaterstaat.

Als 20 procent de auto laat staan door bijvoorbeeld thuis te werken, met het openbaar vervoer te gaan of elders te werken, gaat de gemiddelde vertraging naar 30 minuten in plaats van het eerder geschatte uur, schat Rijkswaterstaat.