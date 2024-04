Nog 18 vermisten na aardbeving in Taiwan

De hulpdiensten in Taiwan zijn nog op zoek naar achttien vermiste mensen na de zware aardbeving van afgelopen woensdag. Het aantal mensen dat de natuurramp niet heeft overleefd staat op tien.

Onder de vermisten zijn vier buitenlanders, meldt de brandweer. Zij komen uit India, Canada en Australië. Ook zijn er nog zes mensen vermist op een wandelpad in een natuurgebied. Een team van 45 reddingswerkers is naar hen op zoek.

Vierhonderd mensen die vastzitten in een luxe hotel in een nationaal park zijn veilig, zeggen reddingswerkers. Een helikopter voorziet de groep van hulpgoederen en neemt gewonde mensen mee uit het hotel. En een groot deel van de vijftig medewerkers van dat hotel die vast kwamen te zitten onderweg naar hun werk, zijn eveneens in veiligheid. Ze waren onderweg in vier minibusjes toen ze vast kwamen te zitten op de weg.

"Ik heb geluk dat ik de ramp heb overleefd", zegt een beveiligingsmanager van het hotel tegen persbureau Reuters nadat hij was gered. "We waren doodsbang, zeker op het moment van de eerste beving dachten we dat we het niet zouden overleven." Hij zegt dat hij zich een weg moest banen tussen vallende rotsen.

Zwaarste beving in 25 jaar

Bij de beving zijn ruim 800 mensen gewond geraakt. De aardbeving had een kracht van 7,2 en was de zwaarste beving in Taiwan in 25 jaar. Het epicentrum lag in zee, op zo'n 25 kilometer van de kustplaats Hualien. In de eerste uren na de beving zijn meer dan honderd naschokken geregistreerd.

Taiwan heeft geregeld te maken met aardbevingen, maar een beving van deze zwaarte komt niet vaak voor. In september 1999 werd Taiwan getroffen door een beving met een kracht van 7,6. Daarbij vielen 2400 doden en werden duizenden gebouwen verwoest.