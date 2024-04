Kwart meer oldtimers in vijf jaar tijd

Het aantal oldtimers met een Nederlands kenteken is met ruim een kwart toegenomen in vijf jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op 1 januari 2024 groeide het aantal klassieke personenauto's van 40 jaar of ouder met 28 procent naar 217.000. Dat zijn er 47.000 meer dan in 2019.

De meeste oldtimers, bijna de helft, zijn 40 tot 50 jaar oud. De afgelopen vijf jaar is vooral het aantal auto's van 50 tot 60 jaar oud toegenomen. Dat verdubbelde naar 84.000 oldtimers.

Gemiddeld is een Nederlandse oldtimer 53 jaar oud. De oudste geregistreerde klassieker komt uit 1894. 661 auto's (0,03 procent) zijn 100 jaar of ouder.

Blauwe Volkswagen

Het meest voorkomende merk onder de oldtimers met een Nederlandse kenteken is Volkswagen. Daar rijden zo'n 32.000 exemplaren van rond. Daarna volgen Mercedes (21.000) en Citroën (14.000).

Blauw is met 16,9 procent de meest voorkomende kleur, op de voet gevolgd door rood, met 16,5 procent en groen (16,2 procent).

Van alle kilometers die Nederlandse personenauto's jaarlijks afleggen, wordt 0,2 procent gereden door oldtimers. In 2022 was dat zo'n 274 miljoen kilometer.

Geen wegenbelasting

De meeste kans om een oldtimer te zien rijden heb je in Alphen-Chaam in Noord-Brabant en Opmeer in Noord-Holland, met zo'n 41 auto's per duizend inwoners. Ook in Baarle-Nassau (Noord-Brabant) en Nederweert (Limburg) rijden relatief veel oldtimers rond. In Diemen en Almere tref je ze het minst aan.

Tot 1 januari 2014 hoefden de eigenaren van auto's van 25 jaar of ouder geen wegenbelasting te betalen. Vanaf dat moment werd de leeftijd van een oldtimer verhoogd naar 40 jaar of ouder. Voor auto's tussen de 25 en 40 jaar kwam er een overgangsregeling. Die loopt in 2028 af.