SCP: Rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder

De rijkste en armste Nederlanders ontmoeten elkaar steeds minder. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport. Vooral in en rond de Randstad en in Eindhoven zijn de leefwerelden van welvarende Nederlanders eenzijdig.

De rijken die met andere grootverdieners in een bubbel leven, zitten vooral rond Eindhoven en in de noordelijke Randstad. Bloemendaal, Heemstede en Laren springen eruit. Dat komt volgens het planbureau onder meer door de forse stijging van de huizenprijzen. Huizenbezitters zijn hierdoor rijker geworden, en de regio is minder toegankelijk geworden voor mensen met een gemiddeld of klein budget.

Omgekeerd gaat het om regio's in het oosten van Groningen, in de zuidelijke Randstad en in Zuid-Limburg.

Hoewel Nederland in vergelijking met andere Europese landen niet erg gesegregeerd is, komt in het onderzoek naar voren dat leefwerelden in tien jaar tijd wel eenzijdiger zijn geworden.

In Eindhoven liggen de Kerstroospleinbuurt en de Roosten vlak naast elkaar. Het inkomensniveau tussen de inwoners van die wijken ligt ver uit elkaar: