Kroes had in periode bij Go Ahead al Ajax-aandelen: 'We wisten van niets'

"Het is logisch dat de KNVB een onderzoek start, want wij hebben zelfs in onze statuten staan dat je geen aandelen mag hebben van een collega-bvo in Nederland of Europa", vertelt hij in gesprek met de NOS.

Van Dop erkent dat Kroes hiervan op de hoogte had moeten zijn geweest. "Ja, hij had dit moeten weten", aldus de directeur. "Het gaat er dan om hoeveel informatie je prijsgeeft aan collega's. Dit is nooit ter sprake gekomen."

Onderzoek

Dinsdag kwam aan het licht dat Kroes volgens de raad van commissarissen van Ajax met voorkennis heeft gehandeld in het aandeel van de club. Ajax besloot hem daarop te schorsen. Ook toen hij in dienst was van AZ had Kroes Ajax-aandelen. De KNVB doet onderzoek naar de gang van zaken.

"Ik vind het echt heel erg jammer voor hem, wat er nu gebeurt. Ik had namelijk echt het gevoel dat hij het bij Ajax op de rit zou kunnen krijgen, dat heb ik altijd gezegd", aldus Van Dop.

Kroes wil zijn omstreden aankoop van aandelen Ajax voorleggen aan beurswaakhond AFM.