Ajax heeft niet genoeg aan prachtgoal Gaaei en speelt in extremis gelijk tegen Go Ahead

Zo onrustig als het de laatste maanden in Amsterdam is, zo kalm begon het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles. Het was lang wachten op het eerste vuurwerk in de Johan Cruijff Arena.

Pas na een minuut of twintig was de wedstrijd echt los. Na waarschuwingsschoten van Benjamin Tahirovic (over) en Sivert Mannsverk (naast), kreeg Steven Bergwijn - die in de spits speelde vanwege een blessure van Chuba Akpom - een grote kans na een geweldige voorzet van Anton Gaaei. De Ajax-aanvoerder verzilverde die echter niet.

Diezelfde Gaaei opende twee minuten daarna op fenomenale wijze de score. De bal werd vanaf links voorgegeven door Mika Godts en verwoestend op de slof genomen door de Deense rechtsback, die dit seizoen flink werd bekritiseerd. Met buitenkant rechts pegelde hij de bal onhoudbaar in de bovenhoek.