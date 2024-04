Handbalsters winnen ook vijfde EK-kwalificatieduel, focus nu op olympische kwalificatie

Oranje was minder scherp net na rust, wellicht geschrokken omdat Lois Abbingh uitviel, maar gaf in het laatste kwartier weer vol gas.

Bondscoach Per Johansson had niet een volledige selectie tot z'n beschikking. Onder anderen de niet-fitte Estavana Polman was achtergebleven in Nederland.

Zondag staat het laatste EK-kwalificatieduel op het programma tegen Finland, maar die wedstrijd zal het al geplaatste Oranje met een talententeam spelen.

Focus op OKT

Komende week staat de Nederlandse ploeg namelijk voor een belangrijkere opdracht: op het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Torrevieja (11-14 april) hoopt Oranje zich te plaatsen voor de Spelen van Parijs van komende zomer.

De Oranje-selectie gaat zich nu met een trainingskamp in Spanje voorbereiden op dat OKT.