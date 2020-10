Premier Pakistan: Facebook moet islamofobie behandelen als Holocaustontkenning

Khan verwijst naar de behandeling van moslims door aartsvijand India. Maar hij schrijft ook over moslims in Frankrijk, "waar godslasterlijke cartoons gericht tegen de islam en de heilige profeet worden toegestaan". President Macron wil juist fel optreden tegen extremistische moslims na de onthoofding van een leraar die Mohammedcartoons toonde om vrijheid van meningsuiting te illustreren.

"Vandaag de dag zien we pogroms tegen moslims in verschillende delen van de wereld", schrijft Khan op het sociale medium in een brief aan Mark Zuckerberg. "We moeten islamofobie verbieden voordat moslims worden vervolgd."

Khan noemt het terecht dat Facebook meer gaat doen om Holocaustontkenning aan te pakken, maar wil die bescherming ook graag voor geloofsgenoten. Hij ziet parallellen met de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog of de gewelddadige pogroms uit Oost-Europa.

De Pakistaanse premier Imran Khan roept Facebook op islamofobie hetzelfde te behandelen als Holocaustontkenning. "Het kan niet zo zijn dat haatberichten over sommigen niet worden toegestaan, maar over anderen wel."

Kees Ribbens, hoogleraar Populaire historische cultuur en oorlog aan de Erasmus Universiteit, spreekt van een ongelukkige vergelijking. "Islamofobie en Holocaustontkenning zijn heel uiteenlopende zaken."

Hij begrijpt waarom Khan de Holocaust aanhaalt. "Dat is immers het morele ijkpunt van de westerse samenleving. Door bij dat frame aan te haken kan hij zijn punt onder de aandacht brengen. Maar hij veralgemeniseert wel in een paar hele grote stappen."

"Een kernvraag is bijvoorbeeld of het delen van Mohammedcartoons per definitie islamofoob is. Pakistan, Turkije en de rest van de islamitische wereld zullen het zo zien, maar het Franse standpunt is juist dat dit gaat over vrijheid van meningsuiting."

"Het is goed dat Facebook elke vorm van haatzaaierij aanpakt, maar er valt te discussiëren over wat wel of niet in dat begrip past."

Wilders' wedstrijd

Tegen Mohammedcartoons werd ook in het verleden fel gedemonstreerd in Pakistan. In augustus 2018 leidde dit zelfs tot bedreigingen aan het adres van Geert Wilders, die daarop zijn geplande cartoonwedstrijd annuleerde.

"Khan behoort niet tot de islamitische partijen die deze protesten aanvoeren, maar kan hun steun wel goed gebruiken", zegt correspondent Aletta André. "Khan sprak in september bij de VN ook al over moslimhaat in buurland India."

"Zijn strijd tegen islamofobie past bij Pakistans identiteit als islamitische staat, opgericht als tegenhanger van het seculiere India. In India wordt dat hypocriet genoemd, omdat er in zijn eigen land veel discriminatie is tegen minderheden als hindoes en christenen."