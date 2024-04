Van Gerwen in Premier League opnieuw onderuit tegen Littler, ditmaal in kwartfinales

Van Gerwen liep vanaf het begin van de partij achter de feiten aan en keek, nadat hij een break had moeten verwerken, al gauw tegen een 3-0 achterstand aan.

Even leek de 34-jarige Vlijmenaar de wedstrijd om te draaien, nadat hij zich terug had geknokt tot 3-3. Het kantelpunt volgde even later.

Dure misser

Bij een 4-3 achterstand verzuimde Van Gerwen de leg te pakken die hij zelf was begonnen. Hij had de mogelijkheid om een score van 136 uit te gooien, maar met zijn laatste pijl miste hij de dubbel-11.

Littler sloeg toe en plaatste een nieuwe break. Daarmee was ook het vertrouwen van Van Gerwen, die zich al leek te hebben neergelegd bij een nederlaag, verdwenen. Littler maakte de partij af via de dubbel-10.