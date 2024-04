Philips waarschuwt voor problemen met beademingsapparaten

Philips heeft een veiligheidsmelding uitgegeven voor bepaalde modellen van beademingsapparatuur van het bedrijf die in ziekenhuizen wordt gebruikt. Door een fout kunnen de apparaten onverwacht stoppen met werken.

De waarschuwing is via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar buiten gebracht en betreft alle toestellen binnen de Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, en Trilogy EV3000-reeksen. Daar zouden volgen de Amerikaanse toezichthouder FDA zeker tienduizenden exemplaren van zijn verkocht.

Philips zegt dat de apparaten ook in Nederlandse ziekenhuizen worden gebruikt, maar de exacte aantallen zijn niet bekend. De fout kwam aan het licht na twintig gemelde incidenten. Vooralsnog zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen, meldt het bedrijf.

Het zou gaan om een software-gerelateerd probleem. "Je kan de beademingsapparaten aansluiten op het lichtnet, maar ze werken ook via een accu of batterij. In dat laatste geval kan het apparaat onterecht aangeven dat de batterij op is waardoor het systeem uitvalt."

Het bedrijf benadrukt dat de apparaten niet worden teruggeroepen en nog steeds veilig gebruikt kunnen worden: "Artsen en gebruikers zijn geïnformeerd wanneer de fout zich kan voordoen, en hoe er alsnog veilig mee gewerkt kan worden."

Philips is bezig met een software-update om het probleem te verhelpen. De update zou uiterlijk eind juni beschikbaar moeten zijn.

Slaapapneu

Het is niet de eerste keer dat Philips problemen heeft met zijn medische apparatuur. In 2021 en de jaren erna riep Philips massaal slaapapneu-machines terug omdat het isolatieschuim kon loskomen. Vorig jaar november werd bekend dat apparaten van het model DreamStation 2 rook en brand konden veroorzaken.

Als onderdeel van een schikkingsovereenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de medische toezichthouder is het bedrijf in de Verenigde Staten gestopt met de verkoop van deze machines.