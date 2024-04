Commissie over religieuze uitjes zorgboerderij Wekerom: 'Verwerpelijk'

Enkele klachten, waaronder die over het slechte eten, zijn vanmiddag door de commissie ongegrond verklaard. De ouders zijn echter op de meeste punten in het gelijk gesteld. De klachtencommissie oordeelt dat op de boerderij sprake was van "een ernstige situatie met een structureel karakter".

De commissie rekent het de eigenaresse aan dat ze in haar werkwijze haar geloof centraal heeft gesteld in plaats van de zorg voor de kinderen. Dat is volgens de commissie "basaal fout". "Want minderjarige cliënten bewust en opzettelijk in aanraking brengen met én trachten te beïnvloeden door extreme geloofsovertuigingen, past niet bij het verlenen van goede zorg." De commissie vindt dat de diensten emotionele en psychische schade kunnen toebrengen aan deze kinderen.

Een moeder van een van de betrokken kinderen is opgelucht door de oordelen van de commissie, zegt ze tegen Omroep Brabant. "Dat geeft ons bevestiging voor alles wat onze kinderen hebben gezien en meegemaakt en wat voor trauma dat voor hen is geweest."

Eigenaresse ontkent

De eigenaresse ontkede tegenover de klachtencommissie bijna alle aantijgingen. "Het is niet waar, ik was er niet bij, ik ben niet verantwoordelijk", is te lezen in de uitspraak die in handen is van beide omroepen. De commissie vindt haar verweer "ongeloofwaardig". "Het bevestigt dat de eigenaresse de indruk niet wekt open te staan voor verbetering van haar zorgverlening op dit punt", aldus de commissie. De vrouw wil verder niet reageren.

De klachtencommissie stuurt de uitspraak door naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de zorgboerderij in Wekerom verblijven volgens Omroep Gelderland op dit moment geen kinderen. In de uitspraak van de commissie staat dat de eigenaresse zich wil gaan richten op "een andere doelgroep".

Bram van der Beek, wethouder Jeugdzorg in Ede, overweegt maatregelen tegen de zorgaanbieder, maar wil mogelijk eerst het Inspectie-onderzoek afwachten.