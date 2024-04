Zwaarbeveiligde rechtbank in Lelystad op zijn vroegst in 2031 in gebruik

De komst van de nieuwe zwaarbeveiligde rechtbank in Lelystad is weer een stap dichterbij. Vandaag bereikten de gemeente en het Rijk een overeenkomst over de voorwaarden rond de komst van de extra beveiligde zittingslocatie, schrijft Omroep Flevoland. Hoewel de minister nog officieel akkoord moet geven, is dat volgens wethouder Piet van Dijk een formaliteit.

De zwaarbeveiligde rechtbank in Lelystad kan dan op zijn vroegst in 2031 in gebruik worden genomen, aldus Van Dijk. De rechtszaal is bedoeld voor strafzaken met een hoog veiligheidsrisico en bij vluchtgevaarlijke verdachten.

In Nederland staan nu twee Extra Beveiligde Zittingszalen (EBZ), waar verdachten van zware misdrijven worden berecht. Het gaat om De Bunker in de Amsterdamse wijk Osdorp en om een locatie op Schiphol. Daarnaast komt er een zittingszaal in de extra beveiligde gevangenis in Vught. De locatie in Lelystad moet de verouderde locatie in Osdorp vervangen.

Het ministerie van Justitie heeft Lelystad al langer op het oog als locatie voor die nieuwe rechtbank. De gemeente zag dat ook zitten, maar stelde wel voorwaarden wat betreft bereikbaarheid, veiligheid en overlast voor de omgeving.

Tunnel

Hoe de rechtbank in Flevoland er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. De nieuwe rechtbank komt naast de PI Lelystad te staan. Die krijgt daarnaast een nieuwe afdeling met plek voor twaalf gevangenen. Vier van die plekken zijn speciaal voor verdachten die terechtstaan in de zwaarbeveiligde rechtbank. Om ze heen en weer te vervoeren, komt er volgens wethouder Van Dijk mogelijk een tunnel.