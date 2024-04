Van de Zandschulp kan in Estoril niet verrassen tegen Ruud

Botic van de Zandschulp heeft op het graveltoernooi van Estoril niet kunnen verrassen. De als eerste geplaatste Casper Ruud gaf de Veenendaler met 6-1, 6-2 het nakijken in de tweede ronde.

Van de Zandschulp won drie van de vijf eerdere partijen met Ruud, maar de Noor leidt op gravel met 2-1. Van de Zandschulp speelde niet onaardig in de eerste set, maar benutte geen van zijn kansen en de titelhouder sloeg wel tweemaal toe.

De Nederlander schonk de Noor met een dubbele fout al snel een break in set twee, waarna het geloof weg leek bij Van de Zandschulp en de oerdegelijke Ruud doordrukte en niets meer weggaf.

Op zoek naar vertrouwen

Van de Zandschulp, die woensdag nog een verdienstelijke zege op gravelspecialist Federico Coria boekte, is dit seizoen nog zoekende naar het vertrouwen dat hem in 2022 naar de 22ste positie op de wereldranglijst voerde. Hij wacht na negen toernooideelnames in 2024 nog op zijn eerste kwartfinaleplaats.

De nummer 87 van de wereld reist nu af naar Monte Carlo. Op het eerste masterstoernooi van het jaar op gravel moet hij kwalificaties spelen.