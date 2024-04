Vingegaard breekt sleutelbeen en ribben, ook meerdere botbreuken voor Evenepoel

Jonas Vingegaard heeft bij zijn val in de Ronde van het Baskenland een sleutelbeen en meerdere ribben gebroken. "Het was een nare val, maar gelukkig is hij stabiel en bij bewustzijn", meldt zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

De tweevoudig Tourwinnaar ging in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland onderuit in een bocht in de afdaling, net als klassementsleider Primoz Roglic, Remco Evenepoel en nog acht andere renners.

Evenepoel breekt sleutelbeen en schouderblad

Evenepoel hield net als Vingegaard een gebroken sleutelbeen over aan zijn val. De Belgisch kampioen brak ook zijn schouderblad. Voor de Belg kan er daardoor een streep door de Amstel Gold Race, waar hij op 14 april aan de start zou staan.

Terwijl Roglic en Evenepoel al snel weer opstonden, bleef Vingegaard lang op de grond liggen. De Deen werd per brancard afgevoerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar de schade relatief bleek mee te vallen. Vingegaard blijft uit voorzorg nog wel even in het ziekenhuis.