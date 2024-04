Terminaal zieke man tijdens laatste wens geëvacueerd vanaf schip Amsterdam

Aan boord van een schip dat vanochtend geëvacueerd moest worden in Amsterdam-West, was een terminaal zieke man wiens laatste wens op dat moment in vervulling ging. De Rotterdamse Meindert de Groot krijgt morgen euthanasie en kon de onderbreking van het tot dan toe rustige tochtje wel waarderen. "Leuk dat ik dit nog heb meegemaakt", zegt hij tegen AT5.

De boot lag in de Oude Houthaven in Amsterdam-West toen er ineens rook uit de machinekamer kwam. De hulpdiensten rukten groot uit en iedereen moest van de boot af.

De Groot en zijn familie zaten op de boot via de Stichting Ambulance Wens, die wensen uit laat komen van immobiele mensen die niet lang meer te leven hebben. Een laatste wens kan bijvoorbeeld zijn: de zee zien of naar een concert gaan, maar voor de Rotterdammer was het een boottocht maken.

Nieuwe boottocht

"Ik zat boven op het dek en toen kwam er allemaal rook onder me vandaan. Toen kwamen de brandweer en de politie. Nu ben ik gelukkig weer veilig", zei hij na de evacuatie tegen de omroep.

Om zijn laatste wens toch nog uit te laten komen, is later op de dag een alternatieve boottocht in Rotterdam geregeld, schrijft NH.